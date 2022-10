iPad Pro (M2) e iPad (A14 Bionic) su Amazon: eccoli

In preordine fin da subito e in consegna a partire dal 26 ottobre, i nuovi iPad sono arrivati su Amazon. Due modelli, il primo dei quali proposto in altrettante versioni, per le new entry nel catalogo tablet della mela morsicata. Ecco i link per acquistarli subito così da essere certi di riceverli al day one.

I nuovi iPad Pro e iPad in preordine su Amazon

L’evoluzione di iPad Pro nasconde sotto la scocca il potente chip Apple M2, lo stesso integrato nei più recenti computer della linea Mac. Al suo interno trovano posto CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core. È in vendita in due colorazioni (argento e grigio siderale), con diagonali da 11 o 12,9 pollici e con diversi tagli di memoria interna: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB.

iPad Pro (Apple M2) da 11 pollici

iPad Pro (Apple M2) da 12,9 pollici

C’è poi il nuovo iPad da 10,9 pollici di decima generazione con A14 Bionic. Anche in questo caso si segnala un notevole incremento delle prestazioni. Quattro colorazioni (blu, rosa, giallo e argento) e due tagli di memoria interna: 64 o 256 GB.

iPad (Apple A14 Bionic) da 10,9 pollici

Per tutti i dettagli a proposito di specifiche tecniche e funzionalità rimandiamo all’articolo dedicato all’annuncio.

Presentata ieri anche la nuova Apple TV 4K con chip A15 Bionic, già in preordine.

