iPad Pro: nel 2024 entrambe le varianti con display OLED

Degli iPad con schermo OLED se ne parla ormai a più riprese e da tempo immemore, ma tutte le più recenti indiscrezioni sono d’accorso su un punto: arriveranno nel 2024. Sul tema, però, è da poco tornato Ross Young, che precedentemente si era già espresso sulla questione, aggiungendo che i primi display parte della categoria faranno capolino su iPad Pro, per la precisione su entrambe le varianti che giungeranno sul mercato.

iPad Pro: display OLED su entrambe le varianti da 11,1″ e da 13″

Andando più in dettaglio, nelle scorse ore, l’analista ha fatto sapere che i primi schermi OLED commissionati da Apple saranno appunto utilizzati su tutte le varianti di iPad Pro attese tra due anni, le quali verranno presentate al pubblico con una nuova diagonale: dagli 11 pollici e i 12,9 pollici dei modelli attualmente in gamma si passerà a 11,1 pollici e 13 pollici, con un incremento di 0,1 pollici.

Da tenere presente che al momento il modello da 12,9 pollici di iPad Pro ha uno schermo con tecnologia mini LED, diversamente dal modello da 11 pollici che dispone di un LCD IPS tradizionale. Non è tuttavia ancora chiaro se i modelli in questione saranno gli ultimi prima del passaggio all’OLED oppure no.

Un’altra cosa da considerare è che la tecnologia OLED viene vista da Apple come un passaggio praticamente obbligato verso il micro LED. Display del genere sono ancora ben lontani dal venire commercializzati, ma si ritiene che riescano a combinare perfettamente i vantaggi derivanti dai mini LED in fatto di luminosità massima, fedeltà cromatica e assenza di burn in e quella degli OLED relativamente a contrasti e possibilità di spegnere la retroiluminazione nelle zone dello schermo che devono rimanere nere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.