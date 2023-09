iPad Pro: nuovi modelli con memoria fino a 4 TB

I nuovi modelli di iPad Pro che dovrebbero fare capolino sul mercato il prossimo anno saranno una vera e propria rivoluzione. Apple, infatti, non solo provvederà ad introdurre il nuovo chip M3 al posto dell’attuale M2, ma sostituirà anche lo schermo mini-LED con un display OLED ed è notizia delle ultime ore quella che – udite, udite! – verrà ampliata pure la capacità dello storage interno, arrivando a un massimo di ben 4 TB.

iPad Pro: nuovi modelli con 4 TB di memoria

Sino a questo momento, la capienza massima degli iPad Pro è stata di 2 TB. Apple non ha mai proposto di più su nessuno dei suoi tablet, né sui modelli di iPad parte della gamma Pro né sugli altri, in quanto si tratta di un quantitativo più che sufficiente per la maggior parte delle esigenze e tra l’altro ben maggiore di quello che la maggior parte dei laptop in circolazione sono in grado di offrire.

Le cose, però, come anticipato, potrebbero cambiare il prossimo anno. A riferirlo è stato il leaker Revegnus. È tuttavia lecito chiedersi se ci sia davvero bisogno di uno spazio per l’archiviazione così ampio per un tablet.

Inoltre, una memoria aumentata potrebbe fare il paio con un incremento della RAM fino a 24 GB, in maniera tale da consentire un’esecuzione rapida e stabile anche delle app più impegnative per iPad.

Va altresì tenuto conto che un notevole incremento dello storage quale quello in questione potrebbe comportare un aumento esponenziale del prezzo d’acquisto, andando oltre i 1.000 euro per quel che riguarda il mercato europeo.