iPad Pro: nuovo design e display OLED nel 2024

Apple ha in programma grandi novità per iPad Pro, non bel breve termine, sia ben chiaro, ma per il 2024. Ad averlo riferito è stato Mark Gurman di Bloomberg, con il nuovo numero della sua consueta newsletter “Power On”.

iPad Pro: grandi cambiamenti attesi per il 2024

Più precisamente, stando a quanto riportato dal giornalista, solitamente piuttosto affidabile quando si tratta di fare previsioni in merito ai piani dell’azienda capitanata da Tim Cook, per il prossimo anno sarebbe in programma un importante cambiamento per iPad Pro, mentre per il 2023 non c’è da aspettarsi nulla di degno di nota, neppure per quel che concerne gli iPad che vanno a costituire le linee entry-level, mini e Air.

Tornando ai nuovi modelli di iPad Pro che saranno presentati nel 2024, con il debutto atteso per la primavera, si tratta di dispositivi che dovrebbero sfoggiare un importate rinnovamento, in special modo per quel che riguarda il design e lo schermo che a quanto pare sarà di tipo OLED.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato da Mark Gurman sulla questione.

Non vedo aggiornamenti importanti in arrivo nel 2023 per i modelli entry-level, l’iPad mini o l’Air. L’iPad Pro di sicuro non avrà nessuna novità degna di nota quest’anno. Invece, un importante rinnovamento per iPad Pro è atteso la prossima primavera (nel 2024, ndr) completo di un design aggiornato e di uno schermo OLED” si legge nel rapporto.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che si parla dell’adozione dei display OLED sui dispositivi del gruppo di Cupertino e su iPad Pro in particolare. Ad esempio, Ross Young aveva già ipotizzato il 2024 come anno in cui questo tipo di pannello potrebbe venire implementato sul tablet della “mela morsicata”. Recentemente, poi, è stata diffusa la notizia dell’invio degli ordini da parte di Apple per i pannelli in questione.

