iPad Pro si piega, ma per Apple non è un difetto

Tra coloro che hanno acquistato l’ultima generazione di iPad Pro, qualcuno si trova a dover fare i conti con una sorpresa non esattamente piacevole: la scocca in alluminio, in alcuni casi, risulta essere curva. Interpellata sulla questione, la mela morsicata ne ha dato conferma alla redazione del sito The Verge, attribuendo la responsabilità a una fase della produzione. Più nel dettaglio, al momento in cui le componenti in metallo e quelle in plastica del tablet vengono messe insieme e poi sottoposte a un processo di raffreddamento.

Se l’iPad Pro è curvo

Secondo Apple, la piega assunta dal telaio non sarebbe tale da compromettere il corretto utilizzo del dispositivo e non andrà peggiorando con il passare del tempo. Insomma, per il gruppo di Cupertino sarebbe fuori luogo parlare di un difetto. Gli utenti non la pensano ovviamente allo stesso modo, considerando l’esborso economico di certo non contenuto e la qualità a cui il marchio ha da sempre abituato. Intanto, in Rete si moltiplicano le segnalazioni di coloro che stanno riscontrando il problema: ne pubblichiamo di seguito una piuttosto esplicativa, tratta dalle pagine della testata MacRumors.

Stando a quanto dichiarato dall’azienda, le unità possono presentare questa particolare e inattesa curva nel profilo fin dal primo momento in cui vengono estratte dalla confezione, ancor prima di essere sottoposte ad alcun tipo di utilizzo. Per gli acquirenti, in tal caso non dovrebbero esserci problemi nel chiedere immediatamente la sostituzione dell’unità. Di seguito un altro esempio tratto dal forum del sito MacRumors.

Dalle informazioni finora raccolte pare che a soffrirne siano in particolare i modelli dotati di modem LTE per la connettività mobile, ma spulciando tra discussioni e social network si possono scovare post che parlano del problema anche in merito alle versioni WiFi.

Ritornano inevitabilmente alla memoria i tempi del bendgate di iPhone 6 Plus. Ad ogni modo, Apple parla di un numero di resi per gli iPad Pro di ultima generazione finora in linea con quello registrato immediatamente dopo il lancio dei modelli precedenti. Difetto o meno, difficilmente chi mette mano al portafogli per fare proprio quello che il gruppo di Cupertino definisce il miglior tablet di sempre, può accettare di vedere il proprio dispositivo incurvato.