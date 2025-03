iPad Pro pieghevole: Face ID sotto il display

Apple sarebbe intenzionata a lanciare sul mercato un iPad Pro pieghevole, della questione se ne discute ormai da tempo e poco alla volta emergono sempre più dettagli su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche distintive del dispositivo. A tal riguardo, infatti, nelle scorse ore è emerso che uno dei prototipi del tablet integra la tecnologia Face ID sotto il display.

iPad Pro pieghevole: tecnologia Face ID sotto lo schermo

Andando maggiormente in dettaglio, il leaker Digital Chat Station ha condiviso sul social network cinese Weibo l’informazione secondo cui uno dei prototipi di iPad Pro di Apple presenta uno schermo pieghevole da 18,8 pollici con una lente di sovrastruttura metallica che integra i componenti del ricevitore e del trasmettitore di Face ID per il riconoscimento facciale sotto il display.

Se confermata, questa sarebbe una delle innovazioni più avanzate mai introdotte su un dispositivo della “mela morsicata”, eliminando la necessità di notch o Dynamic Island e offrendo un’esperienza visiva totalmente immersiva.

Da tenere presente che relativamente al Face ID sotto il display si è a lungo discusso in riferimento agli Phone, ma finora questa soluzione non è mai stata adottata. Il rumor delle score ore, invece, è il primo a menzionare la cosa nel contesto dei piani per i pieghevoli di Apple.

Oltre all’iPad Pro pieghevole, il gruppo capitanato da Tim Cook starebbe sviluppando anche un iPhone pieghevole in stile libro, che potrebbe giungere sul mercato già alla fine del 2026. Diversamente dall’iPad, però, l’iPhone pieghevole non avrà il Face ID sotto il display, ma utilizzerà un sensore Touch ID integrato nel tasto laterale, simile a quello presente sugli attuali iPad Air e iPad mini.