iPadOS 17: ecco gli iPad che non si aggiorneranno

In occasione della WWDC 2023 che si terrà tra poco più di un mese, Apple finalmente toglierà i veli ai nuovi sistemi operativi per i suoi dispositivi, tra cui pure iPadOS 17, destinato agli iPad. Come ogni anno, però, alcuni modelli non saranno più aggiornabili. Ma quali, in tal caso, di preciso? La risposte è fornita dalle più recenti indiscrezioni.

iPadOS 17: ecco i modelli che non lo riceveranno

Nel dettaglio, stando a quanto riferito dalla redazione di iPhoneSoft che cita foti interne ad Apple non meglio specificate, a conferma di quanto anticipato giorni addietro, i modelli di iPad che non avranno iPadOS 17 saranno iPad Pro da 9,7 pollici e da 12,9 pollici di prima generazione e iPad di quinta generazione. Tutti e tre i dispositivi in questione sono stati lanciati nel 2015 e dispongono del chip A9/A9X.

Va tuttavia precisato che il fatto che non sarà possibile aggiornare i dispositivi a iPadOS 17 non vuol dire che questi non riceveranno più update. Apple, infatti, provvede occasionalmente a rilasciare degli aggiornamenti di sicurezza pure per i dispositivi giunti a scadenza, motivo per cui è lecito attendersi il rilascio di qualche update nel corso del tempo, qualora ovviamente la cosa dovesse in qualche maniera tornare utile.

Ricordiamo che l’anno scorso l’arrivo di iOS 16 e iPadOS 16 è coinciso con la fine del supporto per i seguenti dispositivi: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE di prima generazione, ultimo iPod Touch, iPad Air di seconda generazione e iPad mini di quarta generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.