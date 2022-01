La pandemia da Covid-19 – che imperversa da ormai due anni – ha favorito lo svolgimento delle attività lavorative al computer, in smart working, e di conseguenza anche la necessità di accedere da remoto al pc e controllarlo a distanza. Per fare ciò, tuttavia, occorre rivolgersi a dei software appositi, sufficientemente potenti e capaci di garantire collegamenti stabili.

Sul mercato, ad oggi, esistono svariati programmi adibiti proprio allo scopo di cui sopra, in origine nati per fornire supporto e assistenza tecnica, come AnyDesk e TeamViewer. Purtroppo, però, non sempre si tratta di soluzioni affidabili e semplici da utilizzare e, sopratutto, risultano particolarmente dispendiosi sia in termini di risorse hardware che di denaro.

Iperius Remote: software professionale per Desktop Remoto e Smart Working

Un distinguo va però fatto per Iperius Remote. Si tratta di un software “made in Italy” per il supporto remoto e il controllo a distanza di sistemi server e desktop, anche in modalità non presidiata. È presente sul mercato già da diversi anni, ma durante la pandemia da Coronavirus ha saputo dimostrarsi anche uno strumento essenziale per aziende ed enti pubblici, che hanno dovuto adottare lo smart working come modalità di lavoro primaria.

Il programma è compatibile con tutti i PC Windows, ma non manca l'edizione per smartphone e tablet Android e per iOS/iPadOS. A breve verrà rilasciata una nuova versione, Iperius Remote 4, che introdurrà il supporto a macOS e varie altre caratteristiche innovative ed interessanti, come il controllo remoto dei dispositivi mobili, la stampa remota, la trasmissione audio, il controllo remoto da browser, delle funzionalità di meeting avanzate e il trasferimento file delta potenziato. Per ulteriori informazioni e per partecipare al programma Beta ci si può mettere direttamente in contatto con l'azienda.

Per uso privato e non commerciale, il software è totalmente gratis, ma è altresì disponibile in versione Pro (a pagamento) con prezzi a partire da poco più di 8 euro. La versione a pagamento permette di sostenere un maggior numero di connessioni simultanee, di collegare un numero illimitato di dispositivi, di visualizzare le statistiche delle connessioni e di fruire di diversi altri vantaggi. Non manca la possibilità di richiedere un periodo di trial gratuito, per testare le potenzialità del software prima dell'acquisto effettivo.

Come si usa Iperius Remote

Utilizzare Iperius Remote è un vero e proprio gioco da ragazzi. Per servirsene non è assolutamente necessario essere degli “smanettoni”. Basta scaricare il relativo file eseguibile, avviarlo ed è fatta! Non bisogna installare nulla e, soprattutto, non occorre perdere tempo a configurare questa o quell'altra impostazione su router e firewall. Andiamo a scoprire, dunque, come bisogna procedere, di preciso.