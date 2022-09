iPhone 11 128GB a 550€: un sogno su Amazon, ultimi pezzi

Chi pensa che Apple iPhone 11 sia già superato si sbaglia di grosso. La longevità di questo smartphone iOS è davvero incredibile e le sue prestazioni lo rendono un device ancora molto appetibile per chi cerca velocità, sicurezza e stabilità. Tutto in uno dei migliori ecosistemi al mondo.

Mettilo nel carrello a soli 554 euro, invece di 669 euro. Risparmi esattamente 115 euro con questo acquisto. Tra l’altro, selezionando Cofidis, potrai pagarlo in comode rate tasso zero impostando questo mini finanziamento direttamente al check out.

Ricordati però che questi prezzi speciali sono un’esclusiva per i clienti Amazon Prime. Quindi iscriviti subito a questo servizio e accedi alla prova gratuita di 30 giorni riservata solo ai nuovi abbonati. Otterrai tantissimi vantaggi come sconti speciali, consegna e reso gratuiti, Amazon Prime Video, Amazon Music e tanto altro.

iPhone 11: grande ritorno su Amazon scontato di 115€

Acquista subito iPhone 11 128GB a soli 554 euro, invece di 669 euro. Questo prezzo lo trovi solo su Amazon e puoi anche pagarlo in comode rate con Cofidis, direttamente al check out. Però sbrigati perché si tratta degli ultimi pezzi disponibili.

Il suo display Liquid Retina HD da 6,1 pollici è un vero spettacolo. Godrai di immagini sempre perfette e ricche di dettagli. Sarai immerso completamente nella scena di un film tanto sono realistici i colori e i contrasti. Inoltre, tutto sarà veramente fluido, ti piacerà utilizzarlo.

Sfruttalo tutto il giorno grazie alla sua potente batteria che ti assicura un utilizzo fino a fine giornata e oltre. In più, con la ricarica ultra rapida è subito pronto per nuove avventure. Perciò metti nel carrello iPhone 11 128GB a soli 554 euro, invece di 669 euro. Un grande ritorno su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.