iPhone 12 Mini: 140€ di SCONTO con le Offerte Esclusive Prime

Sei stanco dei soliti smartphone “padella”? Allora scegli Apple iPhone 12 Mini che con il suo display da 5,4 pollici è super portatile e non ti dà fastidio quando lo metti in tasca. Oggi ti costa anche meno. Infatti, grazie alle Offerte Esclusive Prime lo metti nel carrello a soli 629 euro, invece di 769 euro.

Tra l’altro con Cofidis, attivabile direttamente al check out, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero da 125,80 euro al mese, per 5 mesi. In questo modo compri oggi questo meraviglioso smartphone iOS e lo paghi un po’ alla volta senza interessi e, soprattutto, senza affondare troppo sulle tue economie.

iPhone 12 Mini a un prezzo BOMBA con le Offerte Prime

Approfitta subito delle Offerte Esclusive Prime. Acquistando iPhone 12 Mini a soli 629 euro, invece di 769 euro, risparmi ben 140 euro. Niente male per questo smartphone iOS ancora molto attuale e dalle dimensioni così comode da dimenticartelo in tasca o nella borsa.

In soli 5,4 pollici hai tutta la tecnologia necessaria per goderti qualsiasi contenuto al meglio. Il display Super Retina XDR ti regala immagini ricche di dettagli e colori sempre brillanti anche sotto la luce diretta del sole. In più, grazie al chip A14 Bionic sarai sempre un passo avanti a tutti: velocità e potenza sono due caratteristiche che ti piaceranno utilizzando questo “piccoletto”.

Non perdere assolutamente tempo. Con questo prezzo le scorte si stanno esaurendo a vista d’occhio. Perciò acquista subito Apple iPhone 12 Mini a soli 629 euro, invece di 769 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero direttamente al check out.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.