iPhone 12, occasione speciale da 128GB (PRODUCT)RED

Se fino a eri l'iPhone 12 da 64GB si era assestato sul minor prezzo di sempre, oggi l'occasione raddoppia: anche la versione da 128GB (PRODUCT)RED scende ulteriormente e si adagia su un nuovo “floor” da 789 euro. Merito di uno sconto extra che porta al 23% il taglio del prezzo su Amazon, ove peraltro è sufficiente un rapidissimo trick per ridurre ulteriormente il costo dell'iPhone 12 (PRODUCT)RED e arrivare ad un prezzo definitivo da 783 euro.

iPhone 12, è un buon momento

Le caratteristiche dell'iPhone 12 sono note, così come è nota la capacità dello smartphone di mantenere alto il prezzo anche con il passare dei mesi. Con l'avvicinarsi dell'iPhone 13 non sarà dunque certamente eccessiva la pressione sul prezzo del modello precedente, che fin da oggi trova importanti sconti per chi vuole approfittarne subito e far proprio un melafonino a prezzo d'occasione. Il questo caso lo sconto arriva addirittura a 200 euro (anzi, 206 sfruttando la semplice scorciatoia indicata).

Insomma: è un buon momento per acquistare un iPhone 12. I prezzi si sono allineati al ribasso, il modello sarà supportato a lungo, il successo della gamma è risaputo ed i colli di bottiglia sul mercato potrebbero ostacolare la strada della generazione successiva. E non dimenticare: la gamma Product Red ha anche una valenza ulteriore rappresentata proprio dalla tonalità cromatica del prodotto.

Da 14 anni a questa parte, la nostra partnership con (RED) ha raccolto donazioni per quasi 250 milioni di dollari a sostegno della lotta contro l’HIV/AIDS. Fino al 30 dicembre Apple collaborerà con (RED) per destinare il 100% dei fondi derivanti dalla vendita dei (PRODUCT)RED al programma COVID-19 Response del Global Fund. In questo modo contribuiremo a far arrivare aiuti fondamentali ai sistemi sanitari più colpiti dalla pandemia, senza intaccare le risorse vitali destinate ai programmi di lotta all’HIV/AIDS nell’Africa subsahariana.

Un risparmio per te, un aiuto per la lotta al Covid. Tutto in uno, qui.