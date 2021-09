iPhone 12, OFFERTONA Amazon a 256GB (entro mezzanotte)

Era già accaduto sulle versioni a minor taglio di memoria, ora scoppia l'occasione anche sul modello con maggior capacità: se vuoi acquistare un iPhone 12 da 256GB, Amazon lo ha appena portato al minor prezzo di sempre. Occasionissima, insomma: 949 euro invece di 1109 euro, -14% fino a mezzanotte.

Offertona, ma solo entro mezzanotte

Solo per i più rapidi, insomma. Non c'è troppo da riflettere: l'iPhone 12 lo conosciamo, le sue potenzialità sono di dominio comune, il suo display Super Retina XDR è tra i migliori sul mercato. Non è una questione di smartphone, insomma, ma di prontezza: sono poche le ore a disposizione, dopodiché il prezzo tornerà quello di sempre. Come noto, non c'è smartphone che tenga il prezzo come il melafonino, dunque occasioni di questo tipo capitano raramente e vanno colte inevitabilmente al volo.

La disponibilità è immediata, la spedizione è gratuita. Attenzione ad un piccolo dettaglio: se invece di pagare la cifra con il metodo tradizionale effettui prima una ricarica di credito sul tuo account Amazon (basta una qualsiasi cifra superiore ai 60 euro), risparmierai 6 euro ulteriori e l'iPhone 12 da 256GB ti costerà 943 euro invece di 949. Il motivo è qui spiegato, ma non sei tenuto a leggerlo ora: semplicemente carica il credito, quindi metti l'iPhone 12 nel carrello e chiudi quanto prima l'operazione.

Affare fatto.

Attenzione: se quanto arrivi su questo articolo dovessi trovare un prezzo differente da quanto indicato, ricorda che le offerta Amazon hanno una scadenza che purtroppo non dipende dalla nostra volontà. In questo caso la scadenza è imminente: solo i più veloci potranno approfittarsene.