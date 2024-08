iPhone 12 Pro 128GB ricondizionato a prezzo sbriciolato su eBay

Fatti furbo! Acquista un top di gamma a prezzo da scaffale grazie a eBay. Oggi in super offerta c’è l’intramontabile Apple iPhone 12 Pro 128GB. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 409€. Sono rimasti solo pochissimi pezzi, quanto le dita di due mani. Quindi devi essere velocissimo.

Tra l’altro, questo smartphone iOS è ricondizionato in condizioni eccellenti, senza graffi. Questo vuol dire che ti arriva come nuovo. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo e puoi pagare in 3 rate a tasso zero. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento.

iPhone 12 Pro 128GB ricondizionato come nuovo

Con eBay puoi stare tranquillo perché tutti i ricondizionati in vendita sono stati testati da venditori qualificati e funzionano correttamente. Questo Apple iPhone 12 Pro 128GB è in condizioni eccellenti, come nuovo e senza graffi. Acquistalo immediatamente in offerta speciale.

Grazie al suo chip A14 Bionic è decisamente prestante, anche in multitasking. App e giochi girano alla perfezione, senza rallentamenti. Goditi al massimo delle potenzialità i tuoi social network e scatta foto speciali da pubblicare grazie alla tripla fotocamera professionale.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici assicura colori super brillanti e dettagli eccezionali. La batteria ti accompagna per tutto il giorno e oltre grazie alla sua ampia autonomia e a una gestione intelligente delle risorse. Acquistalo adesso a soli 409€ su eBay.