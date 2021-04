iPhone 12 viola, subito 160 euro di sconto su Amazon

Gli sconti nel mondo iPhone non sono semplici da incontrare, ecco perché è del tutto incredibile lo sconto che l’iPhone 12 viola ha ottenuto su Amazon a sole 24 ore dall’esordio sullo store. Nella giornata di ieri l’annuncio, nella giornata di oggi il taglio immediato su due dei tre tagli di memoria disponibili.

iPhone 12 viola, subito in sconto

Ecco i prezzi aggiornati ad oggi, in attesa di capire se si tratti di una iniziativa temporanea ed estemporanea o se sia destinata a durare anche nei prossimi giorni in attesa dell’inizio delle distribuzioni a partire dal 30 aprile:

iPhone 12 viola da 64GB : 939 euro 779 euro

: iPhone 12 viola da 128GB : 989 euro 849 euro

: iPhone 12 viola da 256GB: 1109 euro

Il calcolo è presto fatto: ben 160 euro di sconto sul modello da 64GB e ben 140 euro sul modello da 128GB.

Il lancio è stato effettuato nei giorni scorsi da Tim Cook in occasione di un evento che ha presentato al mondo anche nuovi iMac, AirTag e altro ancora. Poche ore dopo il nuovo modello è comparso su Amazon, ma fin da stamattina il prezzo è crollato: chi lo avesse già prenotato si troverà dunque la sorpresa dello sconto (che Amazon in questi casi assicura a tutti gli utenti), mentre per chi sta valutando oggi la prenotazione del nuovo iPhone si tratta di una tentazione in più, soprattutto sui modelli di minor prezzo.