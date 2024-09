iPhone 13 128GB è un best buy oggi su eBay

Se stai cercando uno smartphone dalle ottime caratteristiche in grado di soddisfare le tue esigenze di user allora eBay ha l’offerta di cui hai bisogno. A prezzo da best buy, ora acquisti l’ottimo Apple iPhone 13 128GB. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 529,90€!

Si tratta di una buonissima opportunità dato che questo telefono ha ancora molto da offrire in quanto a prestazioni e affidabilità. Nonostante qualche annetto alle spalle, è ancora scattante e sgargiante. Insomma, un acquisto intelligente ti sta aspettando, ma le scorte sono numerate.

Perciò è importantissimo che tu sia veloce per aggiudicartene uno! Ovviamente con eBay hai tanti vantaggi tra cui la Garanzia Cliente eBay e il Servizio eBay Premium. A questo aggiungici la consegna gratuita direttamente a casa tua e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

iPhone 13 128GB: caratteristiche premium a prezzo low cost

Questo è il momento perfetto per acquistare un buon Apple iPhone 13 128GB! Grazie a questo smartphone hai un mondo di risorse disponibili per le tue attività quotidiane. Acquistalo a soli 529,90€! Si tratta di un vero e proprio best price da prendere al volo.

In cabina di regia hai iOS come sistema operativo la cui praticità e stabilità sono uniche. Tutto scorre liscio, anche quando app e giochi lavorano in multitasking. La gestione di ogni singola funzionalità è intuitiva ed estremamente pratica. Ogni aspetto è curato in ogni singolo dettaglio.

Questo grazie anche al chip A15 Bionic che ancora sostiene prestazioni elevate in qualsiasi condizione, anche quando deve gestire app e giochi impegnativi ed energivori. Integrata perfettamente, la doppia fotocamera collabora con il processore per assicurare foto e video sempre di alta qualità.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici non avrebbe bisogno di presentazioni. Parla da solo grazie ai colori estremamente brillanti e vivi oltre che a immagini e video sempre fluidi, anche quando scorri le pagine web o i tuoi social. Acquistalo immediatamente a soli 529,90€!