iPhone 13 128GB: EFFETTO WOW con l'offerta di eBay

Con eBay l’effetto wow è assicurato davanti a un’offerta come questa! Cosa stai aspettando? Oggi acquisti iPhone 13 128GB a soli 539,90€! Un vero e proprio affare. Infatti, questo smartphone iOS è ancora pazzesco in quanto a prestazioni, stabilità e affidabilità. Inoltre, ottiene ancora tutti gli aggiornamenti.

Tra l’altro hai anche la possibilità di pagarlo in 3 rate a tasso zero. Devi solo selezionare PayPal, avendo un account attivo, e attivare “Paga in 3 rate”. La prima al momento dell’ordine e le altre due nei mesi appena successivi. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

iPhone 13 128GB: un peccato farselo scappare a questo prezzo

Un vero prezzaccio quello del fantastico Apple iPhone 13 128GB che oggi trovi su eBay. Acquistalo subito a questo link! Si tratta di un risparmio incredibile che non ti fa rinunciare a qualità e prestazioni. Infatti, il processore che batte sotto la scocca è il pluripremiato Apple A15 Bionic.

Assicura prestazioni da urlo, fluidità eccellenti e stabilità senza pari. App e giochi girano alla perfezione senza mai cedere. Zero bug e rallentamenti con questo processore realizzato appositamente per i dispositivi di Casa Cupertino.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è semplicemente fantastico. Colori e dettagli sono incredibili. Insomma, un’esperienza di visione così coinvolgente da immergerti nella scena. Acquistalo adesso che costa solo 539,90€ su eBay.