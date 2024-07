iPhone 13 128GB a PREZZO WOW su eBay: da acquistare subito

Lo smartphone dei tuoi sogni che costa niente oggi è in super offerta su eBay a prezzo wow! Devi essere veloce se vuoi aggiudicartene uno perché la quantità disponibile è limitata. Metti subito in carrello iPhone 13 128GB a soli 539,90€, invece di 759€. Un’occasione incredibile da avere subito.

Non perderti l’opportunità di oggi. Sono rimasti solo gli ultimi pezzi su eBay. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo di questa mega promozione. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a tasso zero.

iPhone 13 128GB: l’offerta che tutti cercano

Apple iPhone 13 128GB è un ottimo smartphone dalle caratteristiche ancora vincenti. Nonostante qualche primavera sulle spalle ha ancora molto da dire in quanto a fluidità, prestazioni e affidabilità. Tutto merito dell’ecosistema iOS e dell’offerta di eBay. Acquistalo ora a soli 539,90€!

Dotato del pluripremiato e amato chi A15 Bionic, questo telefono raggiunge potenza e velocità senza fatica, gestendo perfettamente app e giochi, senza differenza. La connettività 5G, con una SIM o eSIM compatibile, regala connessioni dati veloci, stabili e piacevoli per streaming o gaming.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è la finestra perfetta per i tuoi contenuti. Colori super realistici, dettagli incredibili e una luminosità perfetta grazie a True Tone. La batteria dura tutto il giorno e oltre. Acquistalo adesso a soli 539,90€, invece di 759€.