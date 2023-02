iPhone 13 256GB: prezzo FRANTUMATO su Amazon

Ottima promozione quella di Amazon che vede il fantastico Apple iPhone 13 da 256GB protagonista. Una stella incredibilmente luminosa per il prezzo che è decisamente spettacolare. Acquistalo subito a soli 899 euro, invece di 1059 euro.

Grazie a questa offerta stai risparmiano ben 160 euro. Inoltre, se sei cliente Prime, risparmi anche sulla consegna, che è gratuita. Infine, puoi anche decidere di pagarlo in 12 rate a tasso zero da soli 75 euro al mese. Seleziona questa opzione prima di metterlo in carrello.

Grazie al suo processore Apple A15 Bionic sperimenterai una potenza mai vista prima. Utilizza più app contemporaneamente senza alcun rallentamento. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici garantisce immagini perfette, coloratissime e ricche di dettagli.

iPhone 13: la versione 256GB a un prezzo sbalorditivo

Lasciati tentare da questa occasione imperdibile. Quando mai ti capiterà di poter acquistare l’ottimo Apple iPhone 13 da 256GB a soli 899 euro? Uno sconto pari al 15% direttamente sul prezzo di listino. Decisamente fantastico.

In più lo puoi anche pagare a piccoli passi da soli 75 euro al mese senza interessi. Scatta foto speciali grazie al comparto fotografico professionale che ti assicura anche video in 4K perfetti. La sua batteria garantisce fino a 19 ore di riproduzione video.

Mettilo subito in carrello a soli 899 euro, invece di 1059 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.