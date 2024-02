iPhone 13 a un prezzo BOMBA su Amazon: compralo a quasi 600€

Amazon in queste ore non sta includendo soltanto Apple AirPods 2 al 22% in meno tra le offerte più intriganti del momento. Il weekend porta consiglio a tutti i fan della Mela, poiché puoi acquistare iPhone 13 da 128 GB al 18% in meno per un periodo di tempo limitato. Approfittando di questa promozione potrai godere di uno sconto che porta il prezzo finale molto vicino al minimo storico!

iPhone 13 scontato su Amazon: le specifiche

iPhone 13 è sinonimo di certezza sotto ogni punto di vista, a partire da quello multimediale. Il display Super Retina XDR con diagonale di 6,1 pollici supporta HDR10 e Dolby Vision e ti permette quindi di guardare film e serie TV senza perderti dettagli e colori mozzafiato, anche quando ti trovi in viaggio o all’aperto con condizioni di luce potenzialmente fastidiose. Il comparto fotocamera, invece presenta un kit a doppio sensore da 12 MP sul retro che ti permetterà di ottenere foto e video sensazionali, grazie anche al supporto alla registrazione 4K.

Venendo a ciò che si trova sotto la scocca color Galassia, il chipset A15 Bionic ad alte performance viene accompagnato da 128 GB di archiviazione interna e da una batteria capace di garantire fino a 19 ore di riproduzione video continua. In altre parole, supererai sempre con agilità la giornata con una singola carica.

Se questo smartphone ti interessa, sappi che ora lo puoi acquistare a 619 euro al posto di 759 euro, quando il minimo storico è di 599 euro. La consegna è gratuita e il pagamento può essere dilazionato anche in 5 mensilità senza interessi.