iPhone 13 domina le vendite globali degli smartphone

Qual è lo smartphone più comprato e apprezzato dagli utenti? La risposta è senza dubbio alcuno: iPhone. Stando infatti a quelli che sono gli ultimi dati forniti da Counterpoint Research, a comporre e soprattutto a dominare la top ten del mercato smartphone relativa al mese di aprile ci sono ben cinque modelli di “melafonino”.

iPhone 13 è lo smartphone più venduto ad aprile

Andando più in dettaglio, la classifica stilata risulta così composta: al primo posto troviamo iPhone 13, seguito dal modello Pro Max e da quello Pro, mentre in quarta posizione c’è iPhone 12. Al settimo posto è poi presente iPhone SE 2022. In quinta e sesta posizione ci sono, rispettivamente, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G e Samsung Galaxy A13, mentre ottava, nona e decima posizione sono occupati da Samsung Galaxy A03 Core, Samsung Galaxy A53 5G e Redmi Note 11 LTE.

Gli iPhone 13 si confermano quindi gli smartphone preferiti dagli utenti, in special modo il modello standard, nonostante il lancio sul mercato sia avvenuto da quasi un anno a questa parte (tra l’altro si può pure acquistare su Amazon con uno sconto del 15% in colorazione nera e con 256 GB di storage). Il modello mini, invece, è il grande escluso dalla classifica, il che sta ad indicare che il dispositivo non è effettivamente riuscito a fare breccia nel cuore degli utenti.

Andando ancora più in dettaglio, iPhone 13 ha rappresentato il 5,5% delle vendite, seguito dal modello Pro Max al 3,4% e dal modello Pro all’1,8%. L’ottimo dato di iPhone SE 2022, pari all’1,4%, è dovuto in special modo al mercato nipponico, dove ha raggiunto il 18% delle vendite nel mese di aprile. Anche la Cina fa registrare un grande risultato per il colosso di Cupertino, con le vendite che sono aumentate del 14% anno su anno.

