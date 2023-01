iPhone 13 precipita sotto gli 800€: scopri il mega sconto su Amazon

Apple iPhone 13 è rimasto un modello ancora molto ambito. L’arrivo del suo successore che, diciamolo a bassa voce, differisce veramente di poco, ha permesso l’abbattimento dei prezzi. Amazon però oggi ha proprio esagerato. Infatti, se sarai veloce, lo metti nel carrello a soli 777 euro, invece di 939 euro. Stiamo parlando di uno sconto che ha portato il prezzo di questo top di gamma ben sotto gli 800 euro.

In pratica, grazie a questa super promozione, stai risparmiando esattamente 162 euro. Ma non è finita qui. Infatti, con Amazon solo per oggi, puoi decidere anche di pagarlo in 12 rate a tasso zero da soli 64,75 euro al mese. La disponibilità è immediata e la consegna gratis è inclusa, senza costi aggiuntivi. Insomma, Amazon si è proprio superato offrendoti una bomba di risparmio incredibilmente vantaggiosa.

iPhone 13 a un prezzo incandescente: sta andando a ruba

Va a ruba Apple iPhone 13 a soli 777 euro su Amazon. Per te che vuoi uno smartphone dalle caratteristiche premium questa è l’occasione giusta. Afferrala al volo e portati a casa un dispositivo veloce, affidabile e ultra performante. Il suo chip A15 Bionic rende tutto davvero rapido e fluido. Potrai gestire più app contemporaneamente senza fastidiosi rallentamenti e bug. Inoltre, la batteria dura tantissimo nonostante il 5G attivo.

Il display Super Retina XDR offre immagini ricche di dettagli e colori reali. La doppia fotocamera garantisce scatti professionali. Acquistalo ora a soli 777 euro, invece di 939 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

