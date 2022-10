iPhone 13 quasi in REGALO su Amazon: prezzo ancora più basso

Nuova bomba pazzesca su Amazon che ha abbassato nuovamente il prezzo di iPhone 13 per la gioia di chi in questi giorni ha indugiato all’acquisto. Mettilo nel carrello a soli 807 euro, invece di 939 euro, e portati a casa un signor smartphone iOS.

Apple ha fatto centro con questo modello. Bello da vedere, piacevole da toccare e pratico da utilizzare. Il suo design dalle linee un po’ squadrate non solo gli conferisce quel gusto minimal/industriale, ma gli regala anche maggiore robustezza agli urti.

A questo si aggiunge anche la tecnologia Ceramic Shield con cui è stato realizzato lo schermo e che lo rende uno dei display più resistenti. Approfitta subito di questa opportunità firmata Amazon. Puoi anche decidere di pagare questo acquisto in 5 rate mensili a tasso zero da soli 161,40 euro.

iPhone 13 torna in super sconto: un affare Amazon

Fai l’affare del fine settimana e manda in sold out questa incredibile offerta acquistando Apple iPhone 13 a soli 807 euro, invece di 939 euro. Ti assicuri un dispositivo dalle prestazioni sempre vincenti a un prezzo decisamente conveniente grazie ad Amazon.

Sperimenta tutta la potenza del chip A15 Bionic realizzato appositamente per questo smartphone da Apple. Studiato in ogni minimo dettaglio garantisce velocità ad altissimi livelli senza però penalizzare la durata della batteria, nemmeno con il 5G sempre attivo.

Vai subito su Amazon e metti nel carrello l’ottimo iPhone 13 a soli 807 euro, invece di 939 euro. Con Cofidis puoi anche pagarlo in 5 rate mensili a interessi zero da soli 161,40 euro. Approfitta subito di tutti questi vantaggi e di un’offerta così irripetibile da far girare la testa a tutti.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.