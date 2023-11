iPhone 13 in SUPER SCONTO su eBay: vale ancora la pena?

Su eBay trovi l’Apple iPhone 13 a soli 634,90 euro. Un prezzo decisamente conveniente per questo smartphone che ha ridisegnato gli smartphone iOS. Ma vale ancora la pena acquistarlo? Secondo noi sì. Infatti, come il suo successore iPhone 14, ha un ottimo processore. Il chip A15 Bionic è in grado di gestire al meglio tutte le app e i giochi che vuoi. Non si spaventa davanti a nulla. Inoltre, sempre come il modello seguente, offre un display Super Retina XDR da 6,1 pollici.

iPhone 13: uno smartphone ancora valido

Con un Apple iPhone 13 tra le mani hai la possibilità di gestire tutte le tue attività smart senza problemi. Il multitasking è un gioco da ragazzi. La gestione dei social network è veloce e super ottimizzata, per un’esperienza unica. La doppia fotocamera ti permette di immortalare foto e video spettacolari, a qualunque ora del giorno. La batteria ti accompagna per tutta la giornata e oltre, senza cedimenti. Quindi sì, questo smartphone iOS è ancora una vera e propria bomba.

Acquistalo ora a soli 634,90 euro. Lo trovi solo su eBay con consegna gratuita. Addirittura, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso paghi in 3 rate a Tasso Zero da soli 211,63 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

