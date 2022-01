iPhone 13: un bug fa diventare lo schermo rosa

Sul fatto che iPhone 13 sia un dispositivo altamente performante non vi sono dubbi, ma a quanto pare sta generando il malcontento generale degli utenti a causa di alcuni piccoli e decisamente fastidiosi “imprevisti”. Lo smartphone, infatti, oltre a risultare ufficialmente sprovvisto della funzione per la cancellazione del rumore durante le chiamate, pare essere affetto da un problema legato allo schermo che senza alcun motivo apparente diventa di colore rosa.

iPhone 13: backup dei dati e update di iOS e app per risolvere lo schermo rosa

Le prime segnalazioni riguardo questo strano fenomeno sono cominciate ad arrivare ad ottobre dello scorso anno, attraverso il forum di discussione Apple, in cui un utente aveva affermato che lo schermo del suo iPhone 13 era improvvisamente diventato rosa e il dispositivo aveva cominciato pure a crashare. Per rimediare, l'azienda di Cupertino aveva deciso di sostituire lo smartphone difettoso.

Quello verificatosi ad ottobre, però, non è stato un caso isolato. Successivamente, diverse persone hanno segnalato ad Apple la medesima problematica del primo utente, motivando così l'azienda ad indagare maggiormente sulla quesitone che, nel corso delle ultime ore, è finalmente riuscita a venirne a capo, decretando che si tratta di un bug a livello software, quindi non di un malfunzionamento legato all'hardware.

La notizia è stata comunicata tramite il profilo Weibo di Apple Cina, una scelta inusuale per il gruppo, ma probabilmente dovuta al fatto che molte delle segnalazioni sono arrivate proprio dalla Cina. L'azienda ha spiegato che il problema si presenta quando il telefono è bloccato.

Il consiglio dato dalla stessa Apple agli utenti interessanti dal bug o comunque sia per prevenire il verificarsi di una situazione del genere è quello di effettuare il backup dei propri dati e installare l'ultimo aggiornamento disponibile sia per iOS che per le app presenti sullo smartphone, in modo tale da risolvere eventuali incompatibilità che potrebbero essere la causa di tutto. Probabile pure che in una futura versione di iOS venga implementato un correttivo ad hoc.