iPhone 14 al 20% in meno su Amazon: acquistalo subito!

Nella stessa giornata in cui su Amazon puoi trovare Motorola edge 30 Neo al 37% in meno, dallo stesso negozio online riprendiamo un altro smartphone in promozione a un prezzo speciale. Stiamo parlando di iPhone 14, pronto per essere tuo nella versione da 128 GB al 20% in meno: acquistalo finché disponibile in sconto, soprattutto perché si tratta del minimo storico!

iPhone 14 non deve scapparti a questo prezzo

Lo smartphone iPhone 14 qui si presenta nella tonalità Azzurro, con 128 GB di archiviazione interna e 6 GB di RAM. Questo kit memoria accompagna quindi l’ottimo chipset A15 Bionic della scorsa generazione, eccezionale in qualsiasi attività quotidiana. La batteria con capacità dichiarata di 3.279 mAh ti dà la carica necessaria per arrivare a fine giornata dopo avere usato il telefono in multitasking, anche per guardare film e serie TV o ascoltare musica in streaming.

Il modello base giunge con un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici pronto a offrirti immagini mozzafiato in qualsiasi condizione di luce, e un comparto fotocamera composto da due sensori posteriori da 12 megapixel e uno anteriore dalla medesima risoluzione. Pensa che con la modalità Cinema potrai anche effettuare riprese 4K Dolby Vision fino a 30 fps!

Quanto costa? 699,90 euro al posto di 879 euro, con consegna gratuita in un giorno e pagamento effettuabile a rate con 5 mensilità senza interessi secondo piano Amazon.

