iPhone 14: Apple estende le funzioni satellitari gratis

Apple ha da poco comunicato che SOS emergenze via satellite, ovvero il servizio di sicurezza dell’azienda che ha fatto il suo debutto in Italia a marzo scorso, verrà esteso gratuitamente per un altro anno agli attuali utenti che posseggono un iPhone 14 e che hanno attivato il dispositivo prima del 15 novembre 2023.

iPhone 14: SOS emergenze via satellite è ancora gratis

“SOS emergenze via satellite ha contribuito a salvare vite umane in tutto il mondo. Da un uomo che è stato salvato dopo che la sua auto è precipitata da un dirupo di 400 piedi a Los Angeles, agli escursionisti dispersi ritrovati sugli Appennini in Italia, continuiamo a sentire storie di nostri clienti che riescono a connettersi con i soccorritori anche quando non sarebbero stati in grado di farlo. Siamo davvero felici che gli utenti di iPhone 14 e iPhone 15 possano usufruire gratuitamente di questo servizio rivoluzionario per altri due anni” ha commentato Kaiann Drance, vicepresidente Apple per il marketing mondiale di iPhone.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, SOS emergenze via satellite permette di inviare messaggi di emergenza in assenza di copertura da rete cellulare e Wi-Fi oltre a condividere la propria posizione via satellite tramite l’app Dov’è.

Nelle zone in cui non non vi è disponibilità né di una connessione Wi-Fi né della rete mobile, gli iPhone 14 e ovviamente anche i più recenti iPhone 15 sfruttano l’antenna dedicata per connettersi direttamente a un satellite e contattare i servizi di emergenza tramite brevi messaggi.

Il servizio è fruibile in forma gratuita per due anni dall’attivazione di un nuovo iPhone compatibile e allo stato attuale non ci sono informazioni per quanto riguarda i costi successivamente.