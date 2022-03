iPhone 14: Apple non è in ritardo di produzione

Nonostante la crisi dei chip e nonostante il conflitto tra Ucraina e Russia che prosegue incessante ormai da settimane, Apple è riuscita a portare avanti i suoi piani di produzione, motivo per cui iPhone 14, il modello di “melafonino” che andrà a rimpiazzare quello attualmente in carica, verrà presentato come di consueto durante l’autunno di quest’anno e non subirà alcun ritardo nel lancio, almeno non secondo quanto affermato da Jeff Pu della Haitong International Securities.

iPhone 14: il dispositivo è nella fase EVT, non subirà ritardi

L’analista, infatti, fa sapere che attualmente il futuro smartphone del gruppo di Cupertino si trova nella fase EVT (quella che comporta la convalida ingegneristica prima dell’inizio della produzione di massa) e quindi tutto starebbe procedendo regolarmente.

Jeff Pu ha altresì condiviso alcune curiosità sul prossimo iPhone 14, in special modo riguardo il processore A16, destinato unicamente agli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, che stando a quanto comunicato avrà una dimensione dello stampo maggiore rispetto all’A15, sebbene il processo produttivo passerà dagli attuali 5nm ai 4nm.

Ci sono delle conferme pure riguardo il sensore principale da 48 MP di cui si era già discusso nelle scorse ore e in merito a una versione base con display più ampio, con prezzi che dovrebbero rimanere perfettamente in linea con quelli dei prodotti attuali.

L’analista ha fatto qualche previsione anche riguardo l’ancora successivo iPhone 15, più precisamente riguardo la versione Pro e Max, parlando della fotocamera periscopica con zoom ottico 5x che inizialmente in molti attendevano invece sul modello di “melafonino” precedente.