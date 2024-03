iPhone 14 da 128GB al 20% in meno su Amazon: AFFARE del weekend

Il fine settimana all’insegna di offerte riguardanti il mondo Apple è appena iniziato: oltre ad Apple Watch SE 2023 al 13% in meno, difatti, su Amazon puoi acquistare iPhone 14 da 128 GB al 20% in meno. Potrai anche decidere di dilazionare il pagamento in più rate e, naturalmente, la consegna è gratuita! Insomma, meglio che non ti lasci sfuggire questo affare, considerando che il telefono è in vendita al nuovo minimo storico.

iPhone 14 disponibile al nuovo minimo storico: le specifiche

Analizziamo come da prassi le caratteristiche tecniche di iPhone 14, lo smartphone firmato Apple top di gamma di scorsa generazione. Lo schermo, anzitutto, è il tradizionale pannello proprietario Super Retina XDR OLED con diagonale da 6,1 pollici, perfetto per vedere contenuti di qualsiasi tipo godendo di colori vivaci e dettagli mozzafiato. A completare il kit multimediale è il pacchetto fotocamera con sensori da 12 MP pronti a registrare filmati anche in 4K, garantendoti risultati da urlo in qualsiasi contesto.

Sotto la scocca si presenta invece il chip A15 Bionic ad alte prestazioni e dall’efficienza energetica lodevole, tanto che la batteria riesce a gestire fino a 20 ore di riproduzione video ininterrotta. Il comparto memoria si compone infine di 128 GB di archiviazione interna e 6 GB di RAM. Naturalmente, il sistema operativo è iOS aggiornato all’ultima iterazione disponibile.

Il prezzo? 699 euro esatti al posto di 879 euro per il modello colore Mezzanotte, con consegna rapida ai clienti Prime e possibilità di pagamento rateale.