iPhone 14 è tra i più popolari della storia di Apple

Stando ai dati contenuti in un recente report che è stato condiviso da CIRP, la gamma iPhone 14 di Apple, lanciata sul mercato lo scorso autunno, ha raggiunto negli Stati Uniti la quota di vendita più alta tra tutti gli iPhone venduti a partire da iPhone 7 nel 2017.

iPhone 14: quota di vendita al 79% in USA

Andando più in dettaglio, secondo la ricerca, iPhone 7 e 7 Plus hanno stabilito un record per aver rappresentato l’81% delle vendite degli iPhone in terra a stelle e strisce nel 2017. Negli anni a venire, poi, il predominio degli ultimi modelli di iPhone si è attestato nella fascia medio-bassa del 70%.

A partire da giugno 2023, però, lo scenario è cambiato. La gamma iPhone 14, infatti, ha raggiunto il 79% degli iPhone venduti negli Stati Uniti, il che corrisponde a soltanto il 2% in meno rispetto al record che è stato raggiunto da iPhone 7.

La predilezione è in special modo per il modello base di iPhone 14 e per le varianti Pro e Pro Max. Il modello Plus non rientra esattamente tra i preferiti degli utenti, ma il fatto che non riuscisse a riscuotere successo come il resto della gamma non è assolutamente una novità.

Dall’analisi condotta emerge altresì che gli utilizzatori di iPhone preferiscono tenere il loro nuovo dispositivo per almeno un anno, mentre precedentemente molte persone erano solite cambiare lo smartphone praticamente a ogni nuova uscita. A partire da iPhone 14, però, ci sono state svariate offerte da parte degli operatori statunitensi che molto probabilmente hanno contribuito gli utenti a spingere al cambio di iPhone.