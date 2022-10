iPhone 14 in offerta? TUTTO VERO su Amazon

Se alle grandi cose si arriva a piccoli passi, lo stesso possiamo dire delle offerte che riguardano iPhone 14. Il nuovo smartphone Apple, lanciato appena un mese fa, puoi acquistarlo infatti oggi con un piccolo sconto su Amazon.

Grazie alla promozione paghi la colorazione Mezzanotte da 128GB sotto la soglia psicologica dei 1000 euro: con i soldi risparmiati, circa 30 euro, puoi acquistare qualche accessorio, come questo vetro temperato di protezione e un caricabatterie compatibile abbastanza potente.

iPhone 14 in offerta su Amazon: ti costa meno di 1000 euro

La promozione arriva proprio nel giorno di lancio di iPhone 14 Plus, che è disponibile sempre su Amazon in tutte le colorazioni e i modelli. È chiaro che quello su iPhone 14 base è soltanto un piccolo sconto, ma abbattere la soglia psicologica dei 1000 euro non è un fattore da sottovalutare, specie se con i soldi risparmiati puoi acquistare degli accessori molto utili.

Ti ricordiamo che iPhone 14 è dotato di display Super Retina XDR da 6.1 pollici, sistema di fotocamere evoluto rispetto la passata generazione, Modalità Cinema e Azione, Rilevamento Incidenti, una batteria con una autonomia garantita fino a 20 ore e il tutto alimentato dal processore Apple A15 Bionic con GPU da 5-core. Aggiungilo adesso al carrello e approfitta dell’offerta.

