iPhone 14 Max: lancio sul mercato in quantità limitate

Il periodo autunnale si avvicina e, dunque, anche la tanto attesa commercializzazione di iPhone 14. Nei giorni scorsi, infatti, pare siano state avviate le spedizioni dei componenti necessari per la realizzazione dei vari modelli che compongono la nuova gamma di smartphone dell’azienda di Cupertino. Stando però a un recente report, il lancio della variante Max potrebbe andare incontro a qualche problema.

iPhone 14 Max: in ritardo rispetto alla tabella di marcia

Apple avrebbe infatti avviato i test di produzione di iPhone 14 Max un paio di settimane fa per cominciare quella di massa in tempo per il lancio autunnale, ma tali test avrebbero dato esito negativo e, dunque, il dispositivo risulterebbe in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Più nello specifico, la problematica pare essere legata alla carenza di pannelli per il display della versione Max del “melafonino”. A incidere in tal senso sarebbe stata la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, senza però inficiare le altre versioni dello smartphone.

Il fatto che i ritardi siano legati soltanto a iPhone 14 Max fa ritenere che questo dipenda dalla tipologia di schermo usato, da 6,7 pollici e a 60 Hz, similmente a quanto proposto per il modello base della gamma. I modelli Pro, invece, dovrebbero portare in dote il display ProMotion a 120 Hz

Gli esperti ritengono che i ritardi continueranno per tutto il mese di agosto e saranno risolti solo nel mese di settembre. Ciò significa che certamente iPhone 14 Max sarà presentato unitamente al resto della gamma, ma con ogni probabilità verrà lanciato sul mercato in quantità assai più limitate.