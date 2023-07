iPhone 14 da 128 GB a meno di 750 euro su eBay

Vuoi comprare uno smartphone top di gamma ma sei indeciso tra più modelli? Dopo averti segnalato nella giornata di ieri Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta su eBay, torniamo nello stesso portale per farti notare la disponibilità di iPhone 14 a meno di 750 euro. Il rivenditore italiano che sta rilanciando il telefono top di gamma della Mela nella sua versione vanilla non assicura la consegna in pochi giorni, ma resta un prezzo particolarmente competitivo da non lasciarsi sfuggire.

iPhone 14 è a un buon prezzo su eBay

Di quale modello si tratta, esattamente? Dell’iPhone 14 da 128 GB di archiviazione interna con 6 GB di RAM e chipset proprietario A15 Bionic. Quest’ultimo presenta già il modulo 5G ed è dotato di GPU a 5 core per prestazioni elevate anche nei giochi più esigenti e in realtà aumentata. La batteria in dotazione è invece da 3.279 mAh e, sebbene possa apparire poco capiente, in realtà offre la giusta autonomia per una giornata intera con un utilizzo normale.

Il display in dotazione è l’OLED Super Retina XDR proprietario la cui diagonale è pari a 6,1 pollici. In più, notiamo il supporto alle tecnologie video HDR10 e Dolby Vision per migliorare la qualità del feed mostrato su schermo. Il comparto fotocamera è invece composto da due sensori posteriori da 12 megapixel e due lenti anteriori, una sempre con la stessa risoluzione e una di profondità per l’autenticazione biometrica. Naturalmente, il sistema operativo in dotazione è iOS 16.

Ma il prezzo esatto a quanto ammonta? Si parla di 747,99 euro, con spedizione gratuita e consegna prevista tra mercoledì 12 luglio e giovedì 13 luglio 2023. Il pagamento va completato con carta di credito, Google Pay o PayPal.

