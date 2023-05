iPhone 14 al MINIMO STORICO solo su Amazon

Consegna gratuita, pagamento a rate e minimo storico per il nuovo Apple iPhone 14 su Amazon. Acquistalo subito a soli 799 euro, invece di 1029 euro. Si tratta di una mega promozione super golosa da prendere al volo se stavi aspettando il momento giusto per far tuo il nuovo nato di Casa Cupertino. Approfittane subito perché non sappiamo quanto durerà ancora.

Con disponibilità immediata ti arriva a casa uno smartphone iOS davvero potente e veloce. Grazie al chip A15 Bionic tutto diventa più fluido e prestante. Multitasking, gaming, streaming e app saranno ancora più rapidi nei caricamenti, nell’utilizzo e nella produttività. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, invece, ti regala una qualità di immagine davvero speciale con colori realistici.

iPhone 14: questo è il momento di acquistarlo

Questo è il momento di cedere alla tentazione di acquistare il nuovo Apple iPhone 14. Grazie alla doppia fotocamera professionale scatti foto eccezionali e riprendi video in alta qualità, anche con tecnologia 4K. La potente batteria ti assicura una lunga durata fuori casa, anche per tutta la giornata e oltre. Grazie al suo design perfetto non solo è bello da vedere, ma anche piacevole e comodo da usare.

Aggiungilo al carrello con soli 799 euro, invece di 1029 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.