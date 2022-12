iPhone 14: MINIMO STORICO su Amazon, acquistalo ORA

Apple iPhone 14 è il nuovo modello di Casa Cupertino. Il suo prezzo non è tra i più abbordabili. Infatti da listino costa 1029 euro. Tuttavia le sue prestazioni sono eccezionali. Se il tuo sogno è di acquistarlo oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato, ma devi sbrigarti. Infatti, su Amazon lo metti nel carrello a soli 907 euro. Con questo sconto del 12% lo compri al suo minimo storico.

Sappi che puoi anche decidere di pagarlo con finanziamento senza interessi grazie a Cofidis. Nessuna procedura particolare e noiosa, ma solo attivando questa opzione direttamente al check out o prima di metterlo nel carrello. Dividerai così l’importo del tuo ordine in 5 rate mensili da soli 181 euro al mese a tasso zero. Niente male vero? Oggi la migliore tecnologia diventa accessibile a tutti.

Apple iPhone 14: tanta potenza in offerta su Amazon

Apple iPhone 14 è bello da vedere e potente da utilizzare. Il suo chip A15 Bionic è davvero speciale. Sfrutta tutta la sua versatilità raggiungendo prestazioni oltre qualsiasi limite. Grazie al suo display da 6,1 pollici senza cornici sarai immerso dai contenuti in riproduzione. Inoltre, con la tecnologia Super Retina XDR ogni immagine è ricca di dettagli e con colori brillanti.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Adesso mettilo nel carrello a soli 907 euro. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 181 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.