iPhone 14 è in OFFERTA su Amazon: prezzo (quasi) regalato

Nella sua elegante colorazione Galassia, il nuovo iPhone 14 è meraviglioso. Se ti sei innamorato di questo nuovo modello Apple, allora devi assolutamente approfittare dell’offerta disponibile su Amazon. Acquistalo a un prezzo quasi regalato. Oggi lo metti nel carrello a soli 899 euro, invece di 1029 euro. In pratica stai risparmiando esattamente 130 euro grazie a questo ordine. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in 12 rate a tasso zero da soli 74,92 euro al mese.

La versione in promozione è quella da 128GB di memoria interna. Affidati al colosso degli smartphone e scopri tutta la tecnologia Apple nascosta in questo eccezionale dispositivo completamente rinnovato. Uno dei suoi punti di forza è la batteria ancora più potente del suo predecessore, grazie anche ai sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono un consumo efficiente di energia. Inoltre, il chip A15 Bionic ora lavora ancora meglio, raggiungendo prestazioni estreme.

iPhone 14: il miglior prezzo lo trovi su Amazon

Approfitta subito della generosità di Amazon per acquistare il nuovissimo Apple iPhone 14. In questo momento lo porti a casa a soli 899 euro. Un ottimo affare visto che da listino costa ben 1029 euro. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici ti regalerà immagini sempre nitide e con una luminosità da fare invidia. Inoltre, la doppia fotocamera professionale è stata migliorata notevolmente, assicurandoti scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce.

Mettilo subito nel carrello a soli 899 euro, anziché 1029 euro. Ricordati che per accedere a questo prezzo quasi regalato devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.