iPhone 14 Plus in vendita al NUOVO MINIMO STORICO su Amazon (-13%)

Oltre al Mac mini M2 in offerta su Amazon, nello stesso sito puoi aggiudicarti tanti altri device della Mela a prezzi piuttosto bassi o, comunque, inferiori al cartellino fissato di listino. Vuoi un esempio molto allettante? In queste ore puoi acquistare iPhone 14 Plus da 128 GB al prezzo più basso di sempre, anche minore a quello visto durante il Black Friday e il Cyber Monday. Non ci credi? Te lo confermiamo noi!

iPhone 14 Plus disponibile al prezzo minimo storico!

Prima di parlare del costo vediamo le specifiche di iPhone 14 Plus. Con la sua scocca color viola, offre un pannello di alta caratura, Super Retina XDR OLED da 6,7″ con supporto a HDR10, Dolby Vision e risoluzione pari a 1284 x 2778 pixel. Il comparto fotocamera è composto da due sensori posteriori da 12 megapixel e uno anteriore con la medesima risoluzione, tutti capaci di registrare video 4K fino a 60fps.

Il cuore pulsante è il chipset A15 Bionic proprietario con sei core, di cui due Avalanche da 3,23 GHz per sopportare carichi di lavoro particolarmente pesanti, gaming incluso. A dare energia al tutto è una batteria da 4.323 mAh dichiarati, con ricarica 15W MagSafe e cablata capace di riempire il 50% in 30 minuti. Infine, il sistema operativo è iOS 16 con aggiornamento alla versione 17.1.1 disponibile.

Il prezzo al quale viene venduto su Amazon, quindi, è pari a 849 euro anziché 979 euro, con pagamento effettuabile anche in 5 rate senza interessi e consegna garantita in un giorno per i clienti Prime. Il reso, inoltre, può essere richiesto fino al 31 gennaio 2024.

