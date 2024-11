iPhone 14 Plus: problemi di fotocamera, al via le riparazioni

Apple ha annunciato il lancio di un nuovo programma di riparazione per iPhone 14 Plus, al fine di andare a risolvere un problema con la fotocamera posteriore. Andando più in dettaglio, secondo quanto riferito dal colosso di Cupertino, una percentuale ridotta di dispositivi presenta malfunzionamenti legati alla fotocamera, appunto, quali immagini sfocate, diverse difficoltà nel mettere a fuoco e nei casi peggiori addirittura con un blocco totale dell’app Fotocamera.

iPhone 14 Plus: Apple avvia il programma di riparazione per problemi alla fotocamera

I dispositivi coinvolti sono quelli che sono stati prodotti tra il 10 aprile 2023 e il 28 aprile 2024. Ad ogni modo, Apple offre la possibilità di effettuare la verifica del numero seriale del dispositivo tramite un’apposita pagina Web sul suo sito, in modo tale che gli utenti possano controllare personalmente se hanno un iPhone che potrebbe essere effettivamente influenzato dalla problematica o meno.

Tutti gli Phone 14 Plus che presentano il bug della fotocamera saranno riparati gratuitamente da Apple. Gli utenti coinvolti non devono fare altro che visitare un negozio Apple o un Centro Assistenza Autorizzato Apple per ricevere assistenza. Il procedimento può essere avviato anche visitando il sito di supporto di Apple per scoprire come fare.

Da tenere presente che il nuovo programma copre i modelli idonei di iPhone 14 Plus per tre anni dopo la prima vendita e coloro che hanno già pagato per la riparazione della fotocamera posteriore possono contattare Apple per ricevere un rimborso.

In merito alle cause esatte del problema, Apple non ha rilasciato dettagli, ma sembra che si tratti di un errore legato alla produzione.