iPhone 14 Pro Max: c'è la versione con display curvo

iPhone 14 Pro Max è uno smartphone che sta riscuotendo enorme successo tra gli utenti in cerca di un device mobile estremamente performante e il fatto che vadano a dominare le spedizioni ne è la dimostrazione. Per alcuni, però, l’idea che Apple continui a proporre un dispositivo con bordi piatti potrebbe non essere soddisfacente ed è proprio a loro che colpirà particolarmente la mod con display dai brodi curvi emersa in queste ore.

iPhone 14 Pro Max con display curvo: ecco il video

Andando più in dettaglio, l’utente Lipsilipsi ha da poco condiviso su Twitter un interessante video, annesso di seguito, in cui mostra un iPhone 14 Pro Max con display curvo ai bordi, sulla falsariga del design di svariati smartphone Android, come quelli di casa Samsung.

We change iphone 14 pro max curved display pic.twitter.com/wbfFn6pZic — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) November 29, 2022

Come sia stato possibile ricavare questa speciale variante dell’iPhone è presto detto: Lipsilipsi, che dichiara di essere un ingegnere hardware, ha proceduto prima rimuovendo il frame in acciaio inossidabile del “melafonino” e poi lo schermo piatto, dopodiché ha scambiato quest’ultimo con un display dai bordi leggermente curvati. Tutte le altre componenti dell’iPhone sono rimaste invariate.

Con il nuovo schermo in dotazione, l’iPhone somiglia molto a uno smartphone Samsung della gamma Galaxy, per i quali viene fatto uso dei display curci da quando nel 2014 venne lanciato sul mercato il Galaxy Note Edge.

Chiaramente, quella in questione è solo il progetto di un utente, da parte di Apple non è pervenuta alcuna informazione di rendere disponibile sul mercato un device avente uno schermo con le suddette caratteristiche e al momento non è dato sapere se ciò potrà mai effettivamente avvenire.

