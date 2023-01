iPhone 14 Pro Max: iOS 16.3 risolve il bug del display

Il rollout di iOS 16.3 dovrebbe avvenire lunedì 23 gennaio, ma nelle scorse ore è stata rilasciata la Relase Candidate e a quanto pare Apple ha provveduto a risolvere un fastidioso e “inquietante” problema che ha allertato buona parte dei possessori del recentissimo iPhone 14 Pro Max e di cui si è ampiamente discusso: la comparsa delle linee orizzontali lampeggianti di colore verde e/o giallo sullo schermo all’avvio del dispositivo.

iPhone 14 Pro Max

La conferma della risoluzione è data dall’elenco delle modifiche allegato alla Release Candidate, nel quale c’è un punto molto esplicito a riguardo che recita esattamente: “Risolto un problema per cui al risveglio di iPhone 14 Pro Max potevano apparire temporaneamente delle linee orizzontali sul display”.

Il problema, lo ricordiamo era stato prontamente inquadrato dalla “mela morsicata”, la quale aveva specificato sin dal principio che si trattava di un anomalia di tipo software e non hardware.

Nonostante le comunicazioni fatte da Apple, alcuni utenti avevano ipotizzato che il tutto poteva in realtà derivare da un componente difettoso a bordo del più recente smartphone dell’azienda, ma la risoluzione indica chiaramente che le cose non stavano come sospettato da certi e che il gruppo di Cupertino aveva effettivamente ragione.

Da tenere presente che unitamente alla correzione in questione, iOS 16.3 porta in dote pure altre interessanti novità, tra cui il rafforzamento delle chiavi di sicurezza per rendere ancora più blindato l’ID Apple, un nuovo sistema per le chiamate di emergenza SOS e la protezione avanzata dei dati iCloud pure in Italia.

