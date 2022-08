iPhone 14: Samsung fornirà oltre l'80% dei display

Samsung Display fornirà oltre l’80% dei display per la produzione di iPhone 14. A riferirlo è Ross Young da Display Supply Chain Consultants, che cita fonti interne che specificano come Apple riceverà l’82% dei pannelli per il nuovo melafonino dal gigante coreano, il 12% da LG Display e il restante 6% dai cinesi di BOE.

Il report sottolinea inoltre come le prime unità di iPhone 14 Pro Max potrebbero essere realizzate solo con display Samsung: sembra infatti che LG stia faticando non poco a soddisfare la domanda, citando delle sfide di natura tecnica, e inizierà la sua fornitura soltanto agli inizi di settembre.

iPhone 14 con display Samsung: la via della continuità

Samsung è stato il fornitore di punta anche per l’attuale linea di smartphone iPhone 13, distribuendo circa l’83% di tutti i pannelli. Per il produttore cinese BOE, sebbene sia teoricamente capace di garantire grandi volumi di produzione, arriva un limite da parte di Apple, che riceverà soltanto schermi per la serie base iPhone 14.

Parlando di numeri: il colosso statunitense si sta preparando ad avere almeno 34 milioni di unità per i primi tre mesi di vendita della nuova famiglia di dispositivi che verrà svelata il prossimo 7 settembre. I primi 1.8 milioni di esemplari sono arrivati a giugno, con altri 5.35 milioni a luglio, oltre 10 milioni in agosto e i restanti 16.5 milioni proprio per settembre.

La presentazione è attesa, come detto, la prossima settimana, il 7 settembre. Apple svelerà i nuovi smartphone iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Ci sarà spazio anche per il nuovo chipset A16, destinato alle versioni Pro, oltre probabilmente ad un inedito Apple Watch Pro.

