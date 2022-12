iPhone 14: tempi di consegna di nuovo normali

L’anno che sta per volgere al termine è stato particolarmente travagliato per Apple dal punto di vista delle spedizioni per i suoi iPhone 14 che sono stati presentati a settembre scorso, con serie difficoltà soprattutto a causa dei problemi legati alla pandemia da Covid-19 in Cina ove attualmente ha luogo buona parte della produzione mobile dell’azienda. Come si suol dire, però, tutto è bene quel che finisce bene e almeno per quanto riguarda gli smartphone la situazione sembra essere tornata alla normalità per disponibilità e tempi di consegna.

iPhone 14: tempi di consegna pre-pandemia

In un recente report a opera degli analisti di JP Morgan, infatti, pare che in quest’ultima fase dell’anno le tempistiche necessarie per la consegna di tutta la gamma dei nuovi smartphone Apple si siano ridotte e la disponibilità in negozio risulta essere complessivamente migliore. I livelli a cui si è ritornarti col la capacità di consegna sembrano essere quelli pre-pandemia.

Andando più in dettaglio, nel report viene fatto presente che a livello globale gli iPhone 14 e 14 Plus hanno una stima di spedizione di 4 giorni nella sedicesima settimana dal loro lancio, mentre iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno una stima di spedizione di 22 giorni nello stesso periodo. I numeri sono in calo se confrontati con le precedenti settimane, ma è opportuno considerare come la situazione in Cina abbia fortemente influito sui numeri recenti.

Per quel che concerne l’Europa , invece, le tempistiche sono più dilatate in confronto alla media mondiale, con tempi di consegna medi di 6 giorni per i modelli standard di iPhone 14 e possibilità di ritiro in negozio migliorata rispetto al passato.

