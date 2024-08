iPhone 14 è tuo con 350€ di SCONTO su eBay: ecco come

Apple iPhone 14 128GB è un vero e proprio bolide nonostante sia passata qualche primavera dalla sua uscita. Oggi si tratta di un best buy pazzesco in offerta speciale con 350€ di sconto. Lo trovi su eBay. Mettilo subito in carrello prima che finisca!

Ottieni un prezzo così spaziale inserendo il Coupon AGOSTO24 nella sezione dedicata ai Codici Sconto. La trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Sbrigati, si tratta di un’occasione davvero fantastica a cui non puoi rinunciare. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

iPhone 14 128GB: una bomba di smartphone a prezzo da scaffale

Con un Apple iPhone 14 128GB hai uno smartphone potente e prestante a prezzo da scaffale. Approfitta ora del Coupon di eBay a questo link! Così ottieni subito un telefono dalle prestazioni senza riserve. Goditi il processore A15 Bionic che ti permette di godere di app e giochi senza limiti.

Vivi tutto al massimo della qualità grazie al display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Una vera e propria finestra aperta sul tuo mondo in grado di rendere tutto estremamente coinvolgente e immersivo. Fluidità e contrasti sono davvero spaziali.

La doppia fotocamera scatta foto e riprende video da vero professionista anche senza esserlo. Ritrova la tua passione per le cose belle con questo smartphone top. Acquistalo ora risparmiando 350€ grazie al Coupon AGOSTO24.