iPhone 14: tutti i colori delle cover ufficiali in anteprima

Apple ha fissato uno speciale evento per domani 7 settembre in occasione del quale verrà presentato iPhone 14. Nonostante manchi ormai pochissimo al gran giorno, in Rete continuano a spuntare svariati dettagli riguardo le caratteristiche dei modelli che compongono la nuova gamma di smartphone del gruppo di Cupertino, o per meglio dire in merito alle custodie degli stessi.

iPhone 14: ecco i colori delle custodie ufficiali

Nel corso delle ultime ore, infatti, sono state diffuse online le foto delle presunte cover ufficiali in pelle e in silicone di iPhone 14 che dovrebbero essere proposte al lancio. Le immagini, visibile di seguito, sono state condivise su Twitter dal leaker Majin Bu, di cui una realizzata anche dal vivo.

Now I can say with 99% confidence that the iPhone 14 Case colors you saw in previous tweets will be official. iPhone 14 Max will probably only be called Plus pic.twitter.com/nM3Y95broQ — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 4, 2022

Attenendosi agli scatti, le custodie in pelle per il nuovo “melafonino” saranno disponibili nei seguenti colori: bright orange, brown, golden brown, midnight blue, black, fir green. Invece, le custodie in silicone saranno disponibili in questi altri colori: midnight, succulent, chalk pink, red, lilac, sun glow, storm blue, elderberry.

Da tenere ben presente che i nomi delle colorazioni sono quelli che sono stati adottati dalla fonte, ma non è detto che corrispondano necessariamente a ciò che Apple deciderà di usare per il suo catalogo.

Sempre dall’osservazione delle foto e sempre con il beneficio del dubbio in merito alla veridicità delle stesse, viene confermato il fatto che, come vociferato nei giorni scorsi, quello che sino a questo momento è stato chiamato come iPhone 14 Max verrà in realtà commercializzato con il nome di iPhone 14 Plus.