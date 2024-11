iPhone 15 128GB: a 664€ su eBay è irreale

Con eBay le sorprese non mancano mai. Se ti mancava uno smartphone top di gamma Apple allora questo è il momento perfetto per aggiudicartene uno. Infatti, trovi in offerta speciale a un prezzo che ha del surreale l’ottimo iPhone 15 128GB. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 664€, invece di 959€ (listino ufficiale). Un’ottima occasione da non perdere assolutamente.

Per ottenere questo prezzo estremamente vantaggioso, visto che stiamo parlando di uno sconto incredibile con un risparmio di circa 300€, devi sfruttare il nuovo codice promozionale eBay. Aggiungilo al carrello, prosegui confermando tutto finché non arrivi alla pagina del metodo di pagamento. Qui inserisci nella casella “Codici Sconto” il Coupon NOVEMBRE24.

In questo modo ti assicuri questo risparmio. Inoltre, con eBay hai anche la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Sì, hai capito bene. Selezionando PayPal puoi accedere all’opzione “Paga in 3 rate” che attiva un mini finanziamento senza necessità di garanzie per pagare senza interessi con prima rata subito e le successive nei mesi appena successivi.

iPhone 15 128GB: potenza e stabilità a prezzo da mediogamma

Il fantastico Apple iPhone 128GB rimane ancora un ottimo smartphone, dalle caratteristiche premium. Se non ti interessa Apple Intelligence, ma vuoi assicurarti un top di gamma a prezzo da mediogamma, allora questa offerta è quella giusta per te. Mettilo subito in carrello a soli 664€ su eBay. Ricordati che per ottenere questo prezzaccio devi inserire il Coupon NOVEMBRE24.

Ti verrà spedito entro massimo 3 giorni dall’ordine con consegna gratuita. Ad aspettarti c’è un telefono dalle specifiche tecniche avanzate. Il Chip A16 Bionic è in grado di gestire qualsiasi app e gioco dalle richieste estremamente energivore e processocentriche. Inoltre, il multitasking è sempre estremamente fluido, anche quando richiede un maggior impegno del processore.

La doppia fotocamera con sistema Punta e Scatta è perfetta per immortalare i tuoi ricordi con qualsiasi condizione luminosa. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici regala immagini e video dai colori vivaci e dai dettagli pazzeschi. Acquista il tuo iPhone 16 128GB a soli 664€ con NOVEMBRE24.