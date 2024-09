iPhone 15 128GB ancora più conveniente su eBay

Apple iPhone 15 128GB è uno degli smartphone iOS più recenti e in grado di regalare grandi soddisfazioni a chi lo utilizza. In quanto a prestazioni non gli manca davvero nulla. Inoltre, oggi è ancora più conveniente grazie all’offerta di eBay. Acquistalo subito a soli 674,90€, invece di 979€.

Si tratta di un’ottima occasione, in grado di garantirti la qualità top a un prezzo super competitivo. Insomma, risparmi senza rinunciare al meglio. Il design monoscocca è elegante e moderno al tempo stesso. Inoltre, è molto comodo da utilizzare ogni giorno grazie al suo grip saldo nella mano.

Acquistandolo adesso su eBay hai diritto anche alla consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo che preferisci. Inoltre, se scegli PayPal come metodo di pagamento, puoi sempre decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Niente male vero? Allora approfittane subito.

iPhone 15 128GB: tanti buoni motivi per acquistarlo adesso

Oggi hai tanti buoni motivi per acquistare il fantastico Apple iPhone 15 128GB. Primo fra tutti l’ottimo prezzo disponibile su eBay. Infatti, ora lo metti in carrello a soli 674,90€! Un’offerta incredibilmente vantaggiosa, ma che sta andando a ruba essendo l’ultima colorazione rimasta disponibile.

Come potrebbe essere altrimenti visto che questo smartphone iOS offre un ampio display da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR. Le immagini e i video sono sempre caratterizzati da colori vivaci e dettagli precisi. Inoltre, grazie al True Tone, colorazione e luminosità si regolano autonomamente.

Il chip A16 Bionic è il protagonista delle prestazioni elevate di questo telefono che riesce a gestire qualsiasi app e gioco senza alcun rallentamento o bug. Inoltre, velocità e potenza vengono spinte oltre ogni limite solo quando richiesto da app e giochi più energivori o processi impegnativi.

La batteria di ultima generazione lavora alla perfezione per mantenere un’ampia autonomia, lunga tutto il giorno. In questo modo hai la garanzia di non rimanere a “piedi” quando sei fuori casa. Acquista il tuo iPhone 15 128GB a soli 674,90€, invece di 979€. Lo trovi solo su eBay.