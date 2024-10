iPhone 15 128GB è l'offerta del giorno su eBay

Con l’arrivo del nuovo Apple iPhone 16 il modello precedente è ora disponibile a prezzi davvero competitivi. Grazie al nuovo coupon di eBay iPhone 15 128GB è l’offerta del giorno. Approfittane subito! Lo acquisti adesso a soli 693,41€, invece di 979€. Niente male vero?

Questo prezzo lo ottieni inserendo il Voucher TECHWEEK24 nell’apposita sezione dedicata ai “Codici Sconto” alla pagina del metodo di pagamento. Un extra sconto del 5% ti sta aspettando, oltre alla promozione già attiva alla pagina dell’articolo. Tanto risparmio senza rinunciare alla qualità.

Tra l’altro, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero questo ordine. Infatti, scegliendo PayPal come metodo di pagamento, puoi attivare l’opzione “Paga in 3 rate”. Inoltre, con eBay, hai anche la consegna gratuita inclusa con Garanzia Clienti e Servizio Premium firmati eBay.

iPhone 15 128GB: potenza e risparmio

Scegli Apple iPhone 15 128GB, su eBay è in offerta speciale. Sfrutta TECHWEEK24 per acquistarlo a soli 693,41€. Si tratta di un’occasione unica e irripetibile, che sta andando a ruba. Quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi approfittarne prima del sold out. Sono rimasti gli ultimissimi pezzi disponibili.

Dotato del chip A16 Bionic, questo iPhone è in grado di sostenere app e giochi anche particolarmente energivori. Inoltre, grazie all’estrema fluidità assicurata nei processi, è in grado di assicurare un ottimo multitasking. L’esperienza utente con iOS 18 è premiante e ricca di funzionalità.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è insuperabile. Le immagini sono trasmesse con colori vivaci, ma sempre realistici. I dettagli rendono tutto ancora più interessante da vedere e particolarmente immersivo. Insomma, lo schermo è davvero un punto di forza di questo smartphone.

Nondimeno, la doppia fotocamera punta e scatta garantisce foto sempre perfette anche senza essere un professionista. La batteria dura tutto il giorno e oltre. Cosa stai aspettando? Acquista iPhone 15 128GB a soli 693,41€ con TECHWEEK24.