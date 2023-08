iPhone 15: cavi intrecciati, anti-nodo e colorati

Il fatto che con iPhone 15 verrà implementata la porta USB-C è ormai fuori discussione, ma a quanto pare Apple avrebbe intenzione di accompagnare la cosa con l’implementazione di un’altra bella novità sempre relativa alla ricarica dei suoi smartphone, più precisamente ai cavi in dotazione.

iPhone 15: cavi intrecciati anti-nodo in tinta con i device

Stando infatti alle più recenti indiscrezioni provenienti dalla Cina, pare che il colosso di Cupertino abbia deciso di fornire nella confezione di vendita di iPhone 15 un cavo intrecciato anti-nodo di colore coordinato a quello dell’iPhone. Ad avvalorare la tesi vi sono anche delle foto, quelle visibili di seguito che sono state condivise su X.

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can't trace the resource, so I can't be sure if it's true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2023

iPhone 15 Pro USB-C Cable DVT Sample

Full black including connectors inside, comes with black SR(Strain relief plastic tubes) which different with the existing Woven Cable with USB-C from  (Except the one of Mac Pro)#Apple #appleinternal @HartleyCharlton @URedditor pic.twitter.com/pbjMDfpXu0 — Kosutami (@KosutamiSan) August 21, 2023

L’ipotesi sarebbe quella che i cavi USB-C colorati vengano forniti in dotazione con gli smartphone colorati, appunto, ovvero iPhone 15 “base” e 15 Plus, mentre per quel che concerne iPhone 15 Pro e 15 Pro Max (o per meglio dire Ultra), non è chiaro se verrà fatto altrettanto a seconda dei colori adottati per gli smartphone oppure se l’azienda capitata da Tim Cook abbia deciso di puntare su tonalità più sobrie.

Ci si chiede, a questo punto, se Apple abbia intenzione di dire definitivamente addio al classico cavetto di colore bianco oppure se continuerà comunque a proporre questa soluzione in maniera separata dalla vendita dei suoi smartphone, come accessorio extra o sostitutivo.

Chiaramente occorre tenere presente che trattandosi di un’indiscrezione, la veridicità della stessa è tutta da verificare, pertanto le informazioni in questione, per quanto interessanti e verosimili possano apparire, sono comunque da prendere con le pinze, almeno per il momento.