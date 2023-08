iPhone 15: il modello Pro Max si chiamerà Ultra

A settembre dello scorso anno, poco dopo il lancio di iPhone 14, cominciarono a circolare delle voci secondo cui l’ancora seguente iPhone 15 Pro Max si sarebbe in realtà chiamato Ultra. Le successive indiscrezioni avevano però accantonato la nuova nomenclatura in favore di quella solita, ma le informazioni delle ultime ore suggeriscono un ulteriore e decisamente interessante cambio di scena.

iPhone 15 Ultra al posto del modello Pro Max

Stando infatti a quanto riferito da Andrew O’Hara, redattore di Apple Insider, il colosso di Cupertino potrebbe effettivamente chiamare Ultra il modello iPhone 15 Pro Max in quanto, diversamente da quanto proposto con la gamma attuale, dovrebbe andarsi a differenziare maggiormente dal modello Pro più piccolo, con un display e una batteria più grande e con un teleobiettivo periscopico da 10x.

Sarebbero pertanto le esclusive caratteristiche del nuovo dispositivo ad aver indotto Apple a mettere da parte la sigla “Pro Max” cedendo il passo a quella “Ultra”, sulla falsariga di quanto già fatto per Apple Watch Ultra e per i processori proprietari.

È altresì probabile che questa nuova versione di iPhone 15 possa portare in dote un quantitativo maggiore di RAM, ma pure un incremento del prezzo d’acquisto, dato in parte dalla presenza di componenti e caratteristiche di prestigio superiore e in parte dall’inflazione e dai rincari generali che stanno interessano un po’ tutti i mercati su scala mondiale.

Sia il modello Pro “normale” che il modello Ultra di iPhone 15, però, dovrebbero poter contare su un processore Apple A17 Bionic a 3 nm e un nuovo pulsante Azione personalizzabile.