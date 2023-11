iPhone 15 costa quasi 900€ con uno SCONTO DOPPIO: usa questo coupon!

Parallelamente all’ottimo sconto su iPhone 14, su eBay è attiva anche una promozione doppia sull’ultima generazione di smartphone ammiraglia della Mela. Non ci credi? Te lo confermiamo noi che, grazie a un rivenditore italiano estremamente affidabile, puoi acquistare iPhone 15 a quasi 900 euro utilizzando un codice sconto speciale valido solo per altri 11 giorni!

iPhone 15 con questo coupon è imperdibile!

Riprendiamo ovviamente le specifiche tecniche di iPhone 15 prima di procedere con i dettagli relativi al pagamento. Lo smartphone in questo caso si presenta nella colorazione Black con 256 GB di memoria interna, supportati da 6 GB di RAM e da una batteria da 3.349 mAh, un upgrade minimo rispetto alla scorsa generazione per offrire più autonomia.

Lo schermo in dotazione è il Super Retina XDR OLED proprietario con supporto a HDR10, Dolby Vision e 2000 nits di luminosità. La diagonale è pari a 6,1 pollici e la risoluzione è di 1179 x 2556 pixel. Sotto la scocca figura quindi il cuore pulsante A16 Bionic da massimo 3,46 GHz di frequenza, mentre il comparto fotocamera presenta un sensore anteriore da 12 megapixel e due posteriori rispettivamente da 48 e 12 MP, con possibilità di riprendere video in 4K anche a 60fps. Infine, la particolarità di questo modello è il supporto agli SOS di emergenza tramite satellite.

Il prezzo al quale viene tipicamente venduto su eBay è pari a 1.029,90 euro. Ora, però, non solo scende a 999,90 euro grazie a uno sconto di 30 euro applicato dal commerciante, ma con il coupon NOVEDAYS ha un calo ulteriore di 75 euro per arrivare a quota 924,90 euro. La consegna è gratuita in tutta Italia e garantita entro venerdì 10 novembre effettuando l’acquisto oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.