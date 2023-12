iPhone 15 da 128 GB scontato di 100€ su Amazon: compralo finché disponibile!

Contemporaneamente alla promozione Amazon su Apple Pencil di seconda generazione, tra le pagine del medesimo sito di e-commerce è possibile trovare anche altri device della Mela a prezzi molto interessanti. A volte si raggiunge un nuovo minimo storico; in altri casi, invece, ci si avvicina pericolosamente. Tra questi ultimi figura nella fattispecie iPhone 15 da 128 GB, smartphone che per poche ore è sceso a tutti gli effetti al prezzo più basso di sempre e che ora risulta esservi ancora abbastanza vicino grazie a un taglio del 10% sul listino.

iPhone 15 torna in sconto su Amazon

L’esemplare in questione di iPhone 15 si presenta nella colorazione Nero ma, allo stesso prezzo, risulta disponibile anche nelle tonalità Azzurro, Giallo e Verde. Le specifiche tecniche le conosciamo ormai a menadito, ma te le ripetiamo per prassi: sotto la scocca figura il chip A16 Bionic con una frequenza massima di 3,46 GHz, assieme a 6 GB di RAM, i succitati GB di archiviazione e una batteria da 3.349 mAh.

Il comparto fotocamera è caratterizzato da un sensore anteriore da 12 megapixel e due posteriori rispettivamente da 48 e 12 MP, con supporto alle riprese video in 4K a 60fps. Infine, lo schermo è il Super Retina XDR OLED proprietario con dimensione pari a 6,1 pollici, risoluzione di 1179 x 2556 pixel e una luminosità di picco di 2000 nit. Il sistema operativo, naturalmente, è iOS con accesso immediato alle ultime versioni.

Il prezzo da pagare in questi giorni è di 879 euro, ma ti facciamo notare che nelle scorse ore era disponibile addirittura a 839 euro. Di conseguenza, consigliamo di prestare molta attenzione alle eventuali promozioni speciali del momento. Il pagamento può essere completato in 5 rate senza interessi, mentre la consegna è garantita in un singolo giorno agli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.